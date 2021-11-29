20 milyon liralık eroinle ilgili 5 şüpheli, adliyede - Haberler
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20 milyon liralık eroinle ilgili 5 şüpheli, adliyede

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel
20 milyon liralık eroinle ilgili 5 şüpheli, adliyede

ŞANLIURFA'da, piyasa değeri 20 milyon lira olan 217 kilo eroini inşaat ve yalıtım malzemesi yüklü kamyonetle taşıyan 2'si kadın, 5 kişi adliyeye sevk edildi.

VAN (DHA) - ŞANLIURFA'da, piyasa değeri 20 milyon lira olan 217 kilo eroini inşaat ve yalıtım malzemesi yüklü kamyonetle taşıyan 2'si kadın, 5 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin kendilerini aile gibi gösterdiği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Van'dan batı illerine uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı ihbarı üzerine kent girişinde uygulama noktası oluşturdu. Polis ekipleri, inşaat ve yalıtım malzemesi yüklü kamyoneti şüphe üzerine durdurdu. Ekipler, 'Lozen' isimli eğitimli köpekle yaptıkları aramada; inşaat malzemeleri arasında, 217 kilo eroin ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan polis, Ö.M., Y.S., Ö.S., A.Ö. ve A.S.'yi gözaltına aldı. Ele geçirilen eroinin piyasa değerinin 20 milyon lira olduğu belirtildi.Şüpheliler arasında yer alan 2 kadın, ifadesinde uyuşturucudan haberler inin olmadığını, İstanbul'dan gezmek için yola çıktıklarını ve Doğu turu yaptıklarını söyledi. Aile görüntüsünde uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli emniyetteki sorgulamalarının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.


20 milyon liralık eroinle ilgili 5 şüpheli, adliyede

20 milyon liralık eroinle ilgili 5 şüpheli, adliyede

20 milyon liralık eroinle ilgili 5 şüpheli, adliyede

20 milyon liralık eroinle ilgili 5 şüpheli, adliyede

20 milyon liralık eroinle ilgili 5 şüpheli, adliyede

20 milyon liralık eroinle ilgili 5 şüpheli, adliyede

20 milyon liralık eroinle ilgili 5 şüpheli, adliyede

20 milyon liralık eroinle ilgili 5 şüpheli, adliyede

20 milyon liralık eroinle ilgili 5 şüpheli, adliyede

20 milyon liralık eroinle ilgili 5 şüpheli, adliyede

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri

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