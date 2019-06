20 milyon liralık dev çekilişin sonuçları açıklandı! İşte Süper Loto sonuçları 6 Haziran

6 Haziran Süper Loto sonuçları için heyecanla bekleyiş sona erdi. Geçen hafta 6 bilen yine çıkmamış, Süper Loto 6. kez devretmişti. Büyük ikramiyenin 20 milyona ulaşması, sonuçların daha merakla beklenmesine neden oldu. 1-54 sayıları arasında seçilen altı sayıyı tahmin etme oyunu olan Süper Loto, bu akşam 607. kez düzenlendi. Süper Loto çekilişi, 21.15''te başladı. Haftanın kazandıran numaraları belli olduktan sonra Süper Loto sonuçları da Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. mpi.gov.tr adresinden açıklanan Süper Loto sonuçlarını aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

Süper Loto Sonuçları 6 Haziran 2019



GEÇEN HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın kazandıran numaraları: 6, 12, 33, 39, 45, 48

Süper Loto''nun 606''ncı hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 15 milyon 367 bin 325 lira 52 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 74 kişi 9 bin 596 lira 25''er kuruş, 4 bilen 4 bin 253 kişi 181 lira 25''er kuruş, 3 bilen 86 bin 347 kişi 15 lira 5''er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 780 bin 501 lira ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 956 bin 743 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 95 bin 548 lira kamuya aktarıldı.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, tüm dünyada oynanan ve çok tutulan bir talih oyunudur. Süper Loto 6/54, ülkemizde 2007 yılından itibaren oynatılmaya başlandı. Türkiye''de Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenir ve yetkilendirilmiş Süper Loto bayileri tarafından satışı gerçekleştirilir. Çok beğenilen bir oyun olduğundan, her işlek caddede bir Süper Loto bayisi bulmanız mümkündür. Süper Loto nasıl oynanır sorusunun cevabı basittir. Eğer otomatik olarak makineye doldurtmak yerine kendiniz seçerek oynamak istiyorsanız; bir kolonda mevcut olan 1''den 54''e kadar olan sayılardan altı adedini seçip işaretlemeniz yeterlidir. Seçtiğiniz sayıların üzerini kalemle işaretlemeniz suretiyle toplamda en az 3 adet doğru sayıyı tutturmanız gerekecektir. İkramiyeler toplamda 3, 4, 5 ve 6 adet sayıyı doğru tahmin edebilen katılımcılar arasında paylaştırılır. Elbette 6 adet sayıyı tek seferde doğru tahmin edebilen katılımcı büyük ikramiyeye hak kazanır. Büyük ikramiye 2 milyon liraya yakındır.

Süper Loto çekilişleri her hafta Perşembe günü saat 21:15''te yapılır. Süper Loto çekiliş sonuçları, en hızlı şekilde mpi.gov.tr adresinden öğrenilebilir. Her hafta 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye bazen devredecektir. Devir sınırı olmaması nedeniyle ikramiyenin katlanarak artmasına ve bir sonraki hafta oynayan toplam katılımcı sayısının da yükselmesine yol açacaktır. Katılımcı sayısının yükselmesi ikramiyenin büyümesine yol açacağından, her devirle birlikte büyüyen ikramiye, oyunun cazibesini daha da arttıracaktır.