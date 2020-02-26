20 milyon dolar ödülle dünyanın en pahalı at yarışı Suudi Arabistan'da düzenleniyor
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20 milyon dolar ödülle dünyanın en pahalı at yarışı Suudi Arabistan'da düzenleniyor

20 milyon dolar ödülle dünyanın en pahalı at yarışı 29 Şubat'ta Suudi Arabistan’da düzenleniyor.

26.02.2020 22:18 | Son Güncelleme: 26.02.2020 22:18
20 milyon dolar ödülle dünyanın en pahalı at yarışı Suudi Arabistan'da düzenleniyor

, 20 milyon dolarlık nakit ödülle dünyanın en pahalı at yarışına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kral Abdulaziz Hipodromu'nda düzenlenecek olan Suudi Kupası'na yaklaşık 10 bin seyircinin katılacağı belirtildi.


Yarışın kazananı 10 milyon dolarlık ödülün sahibi olurken, geriye kalan meblağ ise ilk 10 yarışçı arasında dağıtılacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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