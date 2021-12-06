20 milyon değerinde yapılan dolandırıcılığı organize ettiği düşünülen 17 şüpheli gözaltına alındı

AĞRI (İHA) - Ağrı'da 20 milyon Türk Lirası alınarak 28 kişinin dolandırılmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı tarafından, örgütlü olarak dolandırıcılık ve nitelikli yağma suçları ile ilgili olarak, takibi yapılan dosya kapsamında geçmiş dönemlerde 19 olayda yaklaşık 20 milyon Türk Lirası alınarak 28 şahsın dolandırıldığı tespit edildi. Bu olayları organize ettiği tespit edilen 17 şüpheli, Ağrı merkezli Giresun ve Artvin illerinde bulunan 18 adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmış, faaliyet süresince yapılan ara yakalamalar ve aramalarda ise 26 adet altın sikke, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet av tüfeği şarjörü, 36 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 24 adet cep telefonu ele geçirildi. - AĞRI

#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi? — Haberler (@Haberler) December 3, 2021

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet