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20. Milli Eğitim Şurası'nda 128 maddede tavsiye kararı alındı

AA / Selma Kasap - Haberler | Güncel
20. Milli Eğitim Şurası'nda 128 maddede tavsiye kararı alındı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20. Milli Eğitim Şurası Genel Kurulu'nda oylanan ve 128 madde olarak tavsiye kararına dönüştürülen kararlarla ilgili olarak, "Bu kararları, Milli Eğitim Bakanı olarak emanet olarak alıyorum.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20. Milli Eğitim Şurası Genel Kurulu'nda oylanan ve 128 madde olarak tavsiye kararına dönüştürülen kararlarla ilgili olarak, "Bu kararları, Milli Eğitim Bakanı olarak emanet olarak alıyorum. Sizleri temin ederim ki burada alınan kararlar, ister oy birliği ile ister oy çokluğu ile olsun birebir takipçisi olacağım." ifadesini kullandı.

Milli eğitim sistemi için tavsiye kararları almak üzere 7 yıl aranın ardından toplanan 20. Milli Eğitim Şurası'nda kurulan "Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği", "Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi" ve "Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi" özel ihtisas komisyonları üyeleri, görüş ve önerilerden oluşan taslak maddeler üzerinde dünkü çalışmalarını tamamladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığında toplanan Şura Genel Kurulu'nda, dünkü özel ihtisas komisyonlarında görüşülen 124 madde ile genel kurula sunulan 4 yeni önerinin oylaması yapıldı.

Oylama sonucu yeni 4 maddenin daha kabul edilmesiyle birlikte toplam 128 madde, 20. Milli Eğitim Şurası tavsiye kararı olarak kayıtlara geçti.

Bakan Mahmut Özer, kararların oylanmasının ardından şura üyelerine yönelik yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"Şurada alınan bu kararları, Milli Eğitim Bakanı olarak emanet olarak alıyorum. Sizleri temin ederim ki burada alınan kararlar, ister oy birliği ile ister oy çokluğu ile olsun birebir takipçisi olacağım ve açık yüreklilikle şunu ifade ediyorum ki her üç ayda bir bunların gerçekleştirme oranlarını, hangi seviyeye geldiğini, sahada hangi etkilere sahip olduğunu çok kapsamlı şekilde sizlerle paylaşacağım."

(Sürecek)

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AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri

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