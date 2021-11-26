20. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI İÇİN 5 FARKLI MECRADA YÜRÜTÜLEN ÖN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI.

Milli eğitim sistemini geliştirmek, niteliğini yükseltmek için eğitim ve öğretimle ilgili konuları inceleyip tavsiye kararları hazırlanan 20. Milli Eğitim Şürası açılışının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 1 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılması planlanıyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in başkanlığında geniş bir katılımla düzenlenecek şürada, "eğitimde fırsat eşitliği" olacak. Şürada, "temel eğitimde fırsat eşitliği", "mesleki eğitimin iyileştirilmesi" ve "öğretmenlerin mesleki gelişimi" olmak üzere üç ana konuda özel ihtisas komisyonu kurulacak.

Şüra hazırlık sürecinde, özel ihtisas komisyonları ile okul öncesi eğitimden üniversite giriş sistemine kadar muhtelif konulara ilişkin çalışma grupları oluşturuldu. Şüranın temsiliyetini artırmak için tüm illerden katılımcılar seçildi ve yapılan 26 farklı bölgesel toplantı sonrası raporlar hazırlandı. Şüra kapsamında oluşturulan özel ihtisas komisyonu raporları, şüra üyelerine önceden gönderildi.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve üyeleri, milli eğitim bakan yardımcıları ve bakanlık merkez teşkilatı birim amirlerinin tabii üyeler olarak katılacağı şuraya, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ile yurt içi ve yurt dışından meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, basın ve yayın kuruluşları, öğrenci ve veli temsilcileri ile eğitim alanında şura konularıyla ilgili çalışmalarıyla tanınmış uzmanlar da davet edildi.

Şura hazırlıkları 5 farklı mecrada yürütüldü

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şüraya ilişkin yaptığı açıklamada, 7 yıl aradan sonra Milli Eğitim Şürası'nın toplanacak olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

"Geniş bir katılımın olması amacıyla 5 farklı mecrada şüra ön hazırlık çalışmaları yürüttük" diyen Özer, şüra gündemini, "eğitimde fırsat eşitliği" ana teması altında "temel eğitimde fırsat eşitliği", "mesleki eğitimin iyileştirilmesi" ve "öğretmenlerin mesleki gelişimi" olarak belirledikleri anımsattı. Gündem konularıyla ilgili 22 Eylül-29 Ekim'de "sura. meb. gov. tr" internet adresi üzerinden paydaşların görüşlerini aldıklarını belirten Özer, şunları kaydetti: "Tüm Türkiye'ye açtığımız internet sitesine, 32 bin 643 görüş geldi. Şura için ikinci veri kaynağı olarak, ülke genelinde 26 bölgede 81 ili temsil edecek şekilde düzenlediğimiz hazırlık çalıştaylarımızı tamamladık. Bu çalıştaylar, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, öğrenci, öğretmen, veli ve bakanlık çalışanlarının aralarında bulunduğu geniş bir katılımla yürütüldü. Bu çalıştayların bölge raporları elimize ulaştı. Üçüncü olarak üniversitelerden akademisyenlerimizin şura raporlarını inceledik. Dördüncü olarak da Bakanlığımızın genel müdürlükler bünyesinde oluşturulan çalışma grupları ve son olarak sivil toplum kuruluşlarının şura ile ilgili raporları ile görüşleri tarafımıza iletildi. "

Bakan Özer, şüra kararlarının, toplantıya katılan üyelerin oy çokluğuyla alınacağını ve kararların yayınlanacağını söyledi.

Şüralar

Milli Eğitim Şürası'nın ilki 1939 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel başkanlığında "Cumhuriyet maarifinin plan ve esasları", "çeşitli öğretim derecelerindeki müesseselere ait talimatnamelerin incelenmesi" ve "bütün müfredat programlarının incelenmesi" gündemiyle toplandı.

19. Eğitim Şürası ise 2014'te "öğretim programları ve haftalık ders çizelgeleri", "öğretmen niteliğinin artırılması", "eğitim yöneticilerinin niteliğinin artırılması", "okul güvenliği" gündemiyle toplanmıştı.

Şürada alınan kararlar, tavsiye niteliği taşıyor.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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