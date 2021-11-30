20. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI, BÜTÜN PAYDAŞLARIYLA YARIN TOPLANIYOR

Türk milli eğitim sistemi için tavsiye kararları almak üzere 7 yıl sonra yarın gerçekleştirilecek 20. Milli Eğitim Şürası'nın açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

Eğitimde fırsat eşitliği

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki açılış töreninin ardından Bakan Özer'in başkanlığında geniş bir katılımla düzenlenecek şüranın ana teması "eğitimde fırsat eşitliği" olacak. Şürada "temel eğitimde fırsat eşitliği", "mesleki eğitimin iyileştirilmesi" ve "öğretmenlerin mesleki gelişimi" olmak üzere üç ana konuda özel ihtisas komisyonu kurulacak.

20. Milli Eğitim Şürası'na geniş bir katılımın olması amacıyla 5 farklı mecrada yürütülen ön hazırlık çalışmaları da tamamlandı. Şüra hazırlık sürecinde özel ihtisas komisyonları ile okul öncesi eğitimden üniversite giriş sistemine kadar muhtelif konulara ilişkin çalışma grupları oluşturuldu. Şüranın temsiliyetini artırmak için tüm illerden katılımcılar seçildi ve yapılan 26 farklı bölgesel toplantı sonrası raporlar hazırlandı. Şüra kapsamında oluşturulan özel ihtisas komisyonu raporları, şüra üyelerine önceden gönderildi.

3 Aralık'a kadar sürecek şüranın birinci gün açılış töreninin ardından divan toplantısı düzenlenecek. İkinci gün özel ihtisas komisyonu çalışmaları ile sürecek şüranın son gününde özel ihtisas komisyon raporları genel kurula sunularak tavsiye kararları oylanacak.

Tüm paydaşlar katılıyor

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcıları ve Bakanlık Merkez Teşkilatı birim amirlerinin tabii üyeler olarak katılacağı şüraya bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ile yurt içi ve yurt dışından meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, basın ve yayın kuruluşları, öğrenci ve veli temsilcileri ile eğitim alanında şüra konularıyla ilgili çalışmalarıyla tanınmış uzmanların yer aldığı eğitimin tüm paydaşları katılıyor.

KAYNAK: https://www. meb. gov. tr/20-mill-egitim-srasi-butun-paydaslariyla-yarin-toplaniyor/ haber /24704/tr

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