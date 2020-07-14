20 metrelik sarnıca düşen köpek halatla kurtarıldı
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20 metrelik sarnıca düşen köpek halatla kurtarıldı

20 metrelik sarnıca düşen köpek halatla kurtarıldı Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Fırat Nehrinin kıyısında bulunan yaklaşık 20 metre derinliğindeki sarnıca düşen köpek halatla kurtarıldı.

14.07.2020 17:39 | Son Güncelleme: 14.07.2020 17:54

20 metrelik sarnıca düşen köpek halatla kurtarıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Fırat Nehrinin kıyısında bulunan yaklaşık 20 metre derinliğindeki sarnıca düşen köpek halatla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Yeniköy kırsal Mahallesi yakınlarından geçen Fırat Nehrinin kenarında piknik yapmaya gidenler, yaklaşık 20 metre derinlikteki bir sarnıçta köpek havlamasının geldiğini fark etti. Sarnıca bakanlar içerisinde bir köpek olduğunu görüp durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, halat yardımıyla köpeği sarnıçtan çıkarttı. Sağlık kontrolünden geçirilen köpeğin aç ve susuz olduğu, vücudunda ise herhangi bir kırık ya da yaralanma olmadığı belirlendi. Ekipler, su ve yemek verdikleri köpeği tekrar serbest bıraktı.

20 metrelik sarnıca düşen köpek halatla kurtarıldı

Kaynak: İHA

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