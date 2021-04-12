20 metrelik menfez yapılmayınca karayolu 400 metre uzadı
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20 metrelik menfez yapılmayınca karayolu 400 metre uzadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
20 metrelik menfez yapılmayınca karayolu 400 metre uzadı

Artvin'in Ardanuç ilçesinde bulunan karayolu üzerinde yer alan ve karşıdan karşıya bir menfez ya da köprü yardımıyla geçmek yerine "U" şeklinde 400 metre uzayan yol tepkilere neden oluyor.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde bulunan karayolu üzerinde yer alan ve karşıdan karşıya bir menfez ya da köprü yardımıyla geçmek yerine "U" şeklinde 400 metre uzayan yol tepkilere neden oluyor. Uzun zaman önce yapılan yol bölge halkı tarafından kısaltılması isteniyor.

Artvin'i Ardanuç ilçesine bağlayan karayolunun 28. kilometresinde yer alan daire şeklindeki yolu görenleri hayrete düşürüyor. Yıllar önce yapılan yol, gereksiz uzadığını düşünen bölge halkı yolun kısalması için menfez istiyor.

Yolun karşıdan karşıya bağlantı yolu yapılarak kısalmasını isteyen bölge halkı, trafik anlamda sürücüleri zor duruma soktuğunu ifade ettiler.

İlçede yaşayan Adem Karataş karayolunu sürekli kullandığını ifade ederek, "20 metrelik bir menfezle kolayca çözülecek bir konu. Bence gereksiz yere 400 metre uzatılmış. İnsanlara bu eziyetin çektirilmesinin bir anlamı yok" dedi.

Şinasi Özel isimli vatandaş ise "Trafik açısından da oldukça tehlikeli. Daire şeklinde keskin bir viraja sahip. Oraya yapılacak olan her han gibi köprü yada başka bir şey sayesinde yol mesafemiz kısalmış olacak" ifadesini kullandı. - ARTVİN

20 metrelik menfez yapılmayınca karayolu 400 metre uzadı
20 metrelik menfez yapılmayınca karayolu 400 metre uzadı
20 metrelik menfez yapılmayınca karayolu 400 metre uzadı
20 metrelik menfez yapılmayınca karayolu 400 metre uzadı
20 metrelik menfez yapılmayınca karayolu 400 metre uzadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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