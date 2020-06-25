20 metrekarelik dükkanda ürettiği tepe lambalarını Avrupa'ya yolluyor
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20 metrekarelik dükkanda ürettiği tepe lambalarını Avrupa'ya yolluyor

ANTALYA'da, daha önce tek butonla taksi üzerinde yer alan dijital tepe lambasında 'Polis İmdat' uyarılı yazılım sistemi yapan taksici ve girişimci Hakan Doğan, 20 metrekarelik dükkanında ürettiği tepe lambalarını Avrupa'ya ihraç etmeye başladı.

20 metrekarelik dükkanda ürettiği tepe lambalarını Avrupa'ya yolluyor
25.06.2020 08:10 | Son Güncelleme: 25.06.2020 08:14

ANTALYA'da, daha önce tek butonla taksi üzerinde yer alan dijital tepe lambasında 'Polis İmdat' uyarılı yazılım sistemi yapan taksici ve girişimci Hakan Doğan, 20 metrekarelik dükkanında ürettiği tepe lambalarını Avrupa'ya ihraç etmeye başladı.

Antalya'da taksici ve girişimci Hakan Doğan, tepe lambaları üzerindeki çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Daha önce sürücülerin tehlike anında ya da acil durumlarda yardım mesajı gönderebilmesini sağlayan uyarı sistemli taksi tepe lambası geliştiren Doğan, bu kez 20 metrekarelik dükkan içinde ürettiği tepe lambalarını Avusturya'ya ihraç etmeye başladı. Girişimci Hakan Doğan, Avrupa standartlarına uyan, ancak ülkemizde kullanılmayan 'Taxi' yazılı led tepe lambalarını üreterek Avusturya'ya ihraç ediyor. Almanya ve Fransa'da numuneleri değerlendirilen tepe lambaları, onay aldığı takdirde bu ülkelere de gönderilecek. Doğan, ilk ihracatını Avusturya'ya 100 tepe lambasıyla yaptığını kaydetti.

'YURT DIŞINDAKİ TAKSİCİLERİN TALEPLERİNİ DEĞERLENDİRDİK'Daha önce Türkiye'de ilk defa 'Polis İmdat' yazılı tepe lambalarını yaptıklarını kaydeden Hakan Doğan, "Yaptığımız tepe lambaları yoğun ilgi görmüştü. Pandemi döneminde de bunu ön planda tuttuk. Yurt dışında da taksicilik yapan arkadaşların taleplerini değerlendirdik ve Almanya, Avusturya ve Fransa'ya numuneleri gönderdik. İlk olarak Avusturya bize olumlu döndü. Mevzuatları gereği Avusturya'ya 'Taxi' yazılı 100 tepe lambasını gönderdik. Almanya ve Fransa'da gelecek haftalar içinde numuneleri kontrol ederek geri dönüş yapacak. İnşallah yakın zamanda diğer ülkelere de ihracatımızı yapacağız" diye konuştu.'ÜLKEMİZ İÇİN ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'Tepe lambalarını Avrupa standartlarında yaptıklarını dile getiren Doğan, "Nitekim örneklerimiz Avrupa'da gerekli mercilere sunuldu ve kabul edildi. Bütün dünyada geçerli tepe lambası bunlar. Biz tepe lambalarımızı 20 metrekarelik alanda üretimini yapıyoruz. Tüm Avrupa'ya tepe lambalarını satmaya başlayacağız. Zamanla da inşallah kendimizi geliştirerek bu tepe lambalarını göndermek istiyoruz" dedi.'GURUR DUYUYORUZ'Taksilerde tepe lambalarının 1900'lü yıllarda yaygınlaşmaya başladığını kaydeden Doğan, şunları söyledi: "Tepe lambaları yıllar içinde değişiklik gösterdi. Şu an günümüzde dijital led şeklinde olanlar daha çok tercih ediliyor. Bunlar ülkemizde rahatlıkla kullanılabilir, ancak Avrupa mevzuatları için 'Taxi' yazılı şekilde yolluyoruz. Bu kısırdöngüden de bu şekilde kurtuluyoruz. Bunu bir Türk firması olarak yapmaktan dolayı gurur duyuyoruz."ÇEŞİTLİ TEPE LAMBALARI KULLANILDI

Tepe lambaları, zaman içinde farklı şekillerde kullanıldı. Tepe lambalarında ilk kullanıldığı zamandan itibaren teknolojinin de gelişimiyle analogdan dijitale dönüş oldu. Ülkemizde oval, yatsı ve kabartmalı şekilde türlü tepe lambaları tercih edilirken, şu an ise yanan sönen ve kayan yazılı dijital led taksi lambaları kullanılmaya başlandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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