20 METREKARELİK DÜKKANDA 30 YILDIR BAĞLAMA YAPIYOR

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te, Enver Aslanyürek (60), 30 yıldır 20 metrekare dükkanda bağlama imal edip, bozuk ve kırık olanların da onarımını yapıyor. Aslanyürek, kentteki tek bağlama imalatı yapan usta olduğunu ve yurt dışından da talep aldığını söyledi.

Bey Mahallesi'ndeki 20 metrekare dükkanında bozulan bağlamaları tamir eden ve bağlama yapan 4 çocuk babası Enver Aslanyürek, yıllardır sürdürdüğü mesleğini çok sevdiğini söyledi. Enver Aslanyürek, yıllar önce mobilya ustası olarak çalıştığı iş yerinden ayrıldıktan sonra bağlama yapmaya başladığını ifade etti. 30 yıl önce kendi iş yerini açtığını anlatan Aslanyürek, ince bir işçilik olarak tanımladığı mesleğini sürdürmeye devam ediyor. 20 metrekarelik dükkanında her gün bağlamalarla iç içe olarak mesleğine devam eden Aslanyürek, yıllardır tutku ile devam ettirdiği işine bir gün bile gelemediği zaman huzursuz olduğunu belirtti.

'BAĞLAMAYA ÇOCUK GİBİ SEVGİ GÖSTERMEK GEREKİYOR'

Yıllardır tutku ile sürdürdüğü mesleğin inceliklerini anlatan Enver Aslanyürek, kaliteli bağlamanın özenli bir işçilikten geçtiğini söyledi. Bağlamanın kalitesinin teknesinden çıktığı sesten anlaşılacağını belirten Aslanyürek, yaptığı işin çok hassas olduğunu, iyi bağlamanın bir çocuğa gösterilen ilgi ve sevginin gösterilerek yapılabileceğini vurgulayarak, şöyle dedi:

"İyi bir bağlama özenli bir işçilik gerektirir. Kaliteli bağlama, bağlamasının teknesinden ve çıkardığı sesten anlaşılabilir. Çok hassas ve milimetrik bir iş aslında. Çünkü bağlamanın göğsünü kalın yaparsın ses az çıkar, ince yaparsın çok tok bir ses verir. Bu ayarı iyi tutturmak gerekiyor. Bağlamanın sesi aslında çaldıkça açılır. Bir bağlamaya çocuk gibi sürekli sevgi göstermek gerekiyor. Kaliteli ve işçilikli bir bağlama yapmak için bir ay kadar bir zamanımız gidiyor. Yeni üretimin yanı sıra kırık bağlamaları onarıyorum. Gaziantep'in yanı sıra çevre illerden de kırılmış, çatlamış, telleri kopmuş bağlamalar geliyor. Bağlamalar geldikten sonra yaptığım tamiratların ardından müşterilerime sunuyorum. Bu işi yapan çok fazla usta kalmadığı için müşterilerimizin bize yoğun bir talep geliyor.'

'BURANIN TOZUNDAN BİLE MUTLULUK DUYUYORUM'

Her sabah aynı hevesle işyerine geldiğini dile getiren Enver Aslanyürek, akşama kadar ya tamirat ya da üretimle gününü tamamladığını kaydetti. Yaptığı işten zevk aldığını hatta çalıştığı sırada oluşan tozdan bile mutlu olduğunu anlatan Aslanyürek, "30 yıldır her sabah işyerime gelirim ve akşama kadar aldığım siparişleri ya da tamiratları gerçekleştiririm. Yaptığım işten zevk alıyorum ve mutluyum. İşimi yaptığım sırada burada oluşan tozdan bile mutlu oluyorum."

Aslanyürek, öte yandan ürettiği bağlamaları talep üzerine yurt dışına da gönderdiğini sözlerine ekledi.