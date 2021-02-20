20 metre yükseklikten düşen turisti jandarma kurtardı
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20 metre yükseklikten düşen turisti jandarma kurtardı

20.02.2021 16:32 | Son Güncelleme: 20.02.2021 16:37
20 metre yükseklikten düşen turisti jandarma kurtardı

KOCAELİ Kartepe Kayak Merkezi'nde yaklaşık 20 metre yükseklikten karların üzerine düşüp, mahsur kalan Kuveyt uyruklu A.A. (23), Jandarma Arama Kurtarma Timi tarafından kurtarıldı.

KOCAELİ Kartepe Kayak Merkezi'nde yaklaşık 20 metre yükseklikten karların üzerine düşüp, mahsur kalan Kuveyt uyruklu A.A. (23), Jandarma Arama Kurtarma Timi tarafından kurtarıldı.

?Başiskele ilçesinde bir otelde kaldığı öğrenilen Kuveyt uyruklu A.A., kayak yapmak için dün öğle saatlerinde bir arkadaşıyla Kartepe Kayak Merkezi'ne gitti. A.A, kayak yaptığı sırada pistten çıkıp yaklaşık 20 metre yükseklikten karla kaplı ormanlık alana düşüp, mahsur kaldı. İhbar üzerine harekete geçen, Jandarma Arama Kurtarma Timi, kar motorlarıyla bölgeye giderek, A.A.'yı kurtardı. Sağlık durumu iyi olan A.A., oteline döndü.

 


20 metre yükseklikten düşen turisti jandarma kurtardı
20 metre yükseklikten düşen turisti jandarma kurtardı
20 metre yükseklikten düşen turisti jandarma kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN

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