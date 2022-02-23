20 metre uzunluğundaki kar tünelinde mum ışığında müzik ziyafeti

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Yeşildere Mahallesi'nde ikamet eden Bayram Işık ve amca çocukları, evlerinin önünde biriken kar kütleleriyle 20 metre uzunlukta yaptıkları tünelin içini mumlarla donatarak mahalle halkına müzik ziyafeti sundu.

Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışından sonra bir grup genç kar kütlelerini eğlenceye çevirdi. Yeşildere Mahallesi'nde yaşayan Bayram Işık ve amca çocukları, evlerinin önündeki kar yığınlarıyla 20 metre uzunluğundaki tünel yapıp içini mumlarla aydınlattı. Kuzenler, halı serdikleri kar tünelinde mahalle halkına çay ikram edip müzik ziyafeti sundu.

"Tünelimiz 20 metre uzunluğundadır"

Kar kütlelerini eğlenceye çevirmek istediklerini belirten müzisyen Bayram Işık, "Amca çocuklarıyla beraber 3 gün boyunca çalışıp bu tüneli bitirdik. Tünelimizin uzunluğu 20 metredir. Aslında biz bunu çocuklar için yaptık. Hakikaten güzel bir şey çıkınca da değerlendirdik. Dışarıdan gelen insanların ilgisini çekti. Biz de değerlendirip mumlarla süsledik. Her gelene müzik ziyafeti ve çay keyfini yaşıyoruz. Bu da bir nebze olsa pandemiden sonra stresin atılmasına neden oluyor" dedi.

Evlerinin önünde biriken karı ilgi çekici hale getirmek istediklerini ifade eden Recep Işık ise "En sonunda 20 metre uzunluğunda bir tünel yaptık. İçinde mumlar yerleştirdik. Müzik ile çay keyfi sunuyoruz. Tünelimiz 3 günümüzü aldı ama güzel oldu. Amca çocuklarıyla stresimizi bu şekilde atıyoruz. Şimdi herkes gelip görmek istiyor. Bizde onlara misafirperverliğimizi gösteriyoruz. Bu da bizim sosyal aktivitemizdir" diye konuştu. - HAKKARİ