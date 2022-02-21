20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali 21 Mayıs-11 Haziran'da yapılacak - Haberler

Haberler

HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali 21 Mayıs-11 Haziran'da yapılacak

AA, Mustafa Ünal Uysal - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali 21 Mayıs-11 Haziran'da yapılacak

20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin bu yıl "Müzik Birleştirir" temasıyla 21 Mayıs-11 Haziran'da yapılacağı bildirildi.

MERSİN (AA) - 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin bu yıl "Müzik Birleştirir" temasıyla 21 Mayıs-11 Haziran'da yapılacağı bildirildi.

Festival komitesinden yapılan yazılı açıklamada, bu yıl 20. yaşını kutlayan Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin dünyanın kültür başkentlerinde görülmeye alışılmış solist ve müzik topluluklarını yeniden Mersin'e taşıyacağı bildirildi.

Açıklamada, festivalin bu yıl özel programla 21 Mayıs-11 Haziran'da yapılacağı ve programın daha sonra duyurulacağı kaydedildi.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Kültür Sanat

Mersin Uluslararası Müzik Festivali, Mersin, Mayıs, Müzik, Kültür Sanat, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title