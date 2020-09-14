20. Medicana Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası başlıyor
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20. Medicana Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası başlıyor

Tofaş Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenecek olan 20. Medicana Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası, Gaziantep Basketbol, Beşiktaş, Frutti Extra Bursaspor ve Bahçeşehir Koleji'nin katılımıyla 16-19 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

20. Medicana Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası başlıyor
14.09.2020 16:21 | Son Güncelleme: 14.09.2020 16:26

Tofaş Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenecek olan 20. Medicana Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası, Gaziantep Basketbol, Beşiktaş, Frutti Extra Bursaspor ve Bahçeşehir Koleji'nin katılımıyla 16-19 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında ev sahipliğini yapacağı Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda heyecan başlıyor. Medicana Bursa Hastanesi'nin katkılarıyla bu yıl 20.'si gerçekleştirilecek turnuvada karşılaşmalar 16-19 Eylül 2020 tarihleri arasında Nilüfer'deki TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak. Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına her sezon öncesi geleneksel olarak düzenlenen organizasyona bu yıl TOFAŞ'ın yanı sıra Gaziantep Basketbol, Beşiktaş, Frutti Extra Bursaspor ve Bahçeşehir Koleji katılacak. Daha katılacağı açıklanan Türk Telekom'un çekilmesiyle bu yıl 5 takımla oynanacak turnuva, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun pandemi sürecinde yürürlüğe koyduğu Basketbola Dönüş Protokolü kararları gereği seyircisiz oynanacak.

CEVAT SOYDAŞ KİMDİR?Eski milli basketbolcu Cevat Soydaş, Eskişehir amatör takımlarından Güllükspor'da başlayan ve Paşabahçe'de sona eren 19 yıllık aktif basketbol yaşantısında milli formayı 38 kez giyme başarısını gösterdi. Sırasıyla Eskişehir Güllük, MKE Ankaragücü, Eczacıbaşı, TOFAŞ, OYAK Renault ve Paşabahçe takımlarında oynayan Soydaş, OYAK Renault ile Bursa Belediyespor'da antrenörlük yaptı. 1975-84 yılları arasında 9 sezon boyunca TOFAŞ formasını taşıyan Soydaş, oynadığı 221 maç ile Tofaş tarihinde en çok maç oynayan 5. oyuncu ve attığı 3498 sayı ile de Murat Konuk'un ardından en çok sayı atan 2. oyuncu olma özelliğini taşıyor. Cevat Soydaş, 2 Ağustos 2001'de geçirdiği trafik kazası sonunda hayata gözlerini yumdu.20. Medicana Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası Maç Programı: 16 Eylül 2020 - Çarşamba: 18.00 Frutti Extra Bursaspor - Gaziantep Basketbol

17 Eylül 2020 - Perşembe: 16.00 Bahçeşehir Koleji - Frutti Extra Bursaspor19.00 TOFAŞ - Beşiktaş

18 Eylül 2020 - Cuma: 16.00 Frutti Extra Bursaspor - Beşiktaş19.00 Bahçeşehir Koleji - Gaziantep Basketbol

19 Eylül 2020 - Cumartesi: 15.00 Beşiktaş - Bahçeşehir Koleji

18.00 Gaziantep Basketbol - TOFAŞ


Kaynak: DHA

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