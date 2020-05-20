20 Mayıs Türkiye Koronavirüs Tablosu, Vaka Sayısı ve Can Kaybı Kaç Oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Bugün kaç kişi hayatını kaybetti? Türkiye Koronavirüs toplam vaka sayısı kaç oldu? İşte en son açıklanan veriler.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Bugün kaç kişi hayatını kaybetti? Türkiye Koronavirüs toplam vaka sayısı kaç oldu? İşte en son açıklanan veriler.

20 Mayıs Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 20.838 test yapıldı ve 972 yeni vaka tespit edildi. Bugün 23 kişi hayatını kaybetti ve 1.092 kişi iyileşti.

Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı 20 Mayıs

20 Mayıs itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 152.587 oldu. Toplam can kaybı ise 4.222'ye yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 877, toplam entübe hasta sayısının ise 445 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 113.987 olarak açıklandı. Toplam test sayısının 1.696.355 olduğu paylaşıldı.

Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada "VAKA SAYIMIZ, 1.000'İN ALTINA DÜŞTÜ. Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı. Virüsle artık şartları değiştirerek, daha özgür mücadele edeceğiz. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe." dedi.

VAKA SAYIMIZ, 1.000'İN ALTINA DÜŞTÜ. Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı. Virüsle artık şartları değiştirerek, daha özgür mücadele edeceğiz. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/axLmtRaKVE

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 20, 2020