20 Mayıs Medikal İşletmeler ve Çalışanları Günü olarak kutlansın çağrısı
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20 Mayıs Medikal İşletmeler ve Çalışanları Günü olarak kutlansın çağrısı

20 Mayıs Medikal İşletmeler ve Çalışanları Günü olarak kutlansın çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüsle mücadele döneminde tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz ve malzemelerin önemi bir kez daha ortaya çıkarken, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz sektöründe çalışanlar 20 Mayıs'ın "Medikal İşletmeler ve Çalışanları Günü" olarak kutlanmasını istiyor.

Korona virüsle mücadele döneminde tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz ve malzemelerin önemi bir kez daha ortaya çıkarken, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz sektöründe çalışanlar 20 Mayıs'ın "Medikal İşletmeler ve Çalışanları Günü" olarak kutlanmasını istiyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs kısa sürede tüm dünyayı etkiledi. Korona virüsle mücadelede ilaç ve aşı tedavisi uygulanırken, tıbbi malzeme ve tıbbi cihazlar da önem taşıyor. Sağlık sektörünün bir diğer dalı olan tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz sektörünün önemi korona virüs döneminde bir kez daha anlaşıldı. Sektör çalışanları Covid-19 dönemi ve kısıtlama günlerinde hastaların evlerinde kalmaları için yedi gün yirmi dört saat tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz taşıyıp, teknik servis hizmeti verdi. İSTAMED İstanbul ve Anadolu İlleri Medikal İşletmeciler Derneği Başkanı Vefa Türksever, 20 Mayıs'ın "Medikal İşletmeler ve Çalışanları Günü" olarak kutlanmasını istediklerini belirtti.

İSTAMED İstanbul ve Anadolu İlleri Medikal İşletmeciler Derneği Başkanı Vefa Türksever, "20 Mayıs'ın Medikal İşletmeciler ve Çalışanları Günü olarak kutlanması sağlık sektörümüzün en önemli sac ayaklarından biri olan tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz sektörünün önemi, Covid-19 salgını sürecinde bir kez daha öne çıkmıştır. Medikal firmalar özellikle pandemi sürecinde fedakarca hizmet etmiş, vatandaşın sağlığı ve kamu kurumlarının ihtiyaçlarının karşılanması noktasında büyük bir özveri ile çalışmıştır. Medikal firmalar ve çalışanları bu sürecin gizli ve isimsiz kahramanlarıdır. Bazı meslektaşlarımız hastalara ve hastanelere hizmet ederken yakalandığı korona hastalığı yüzünden hayatını kaybetmiştir. Pandemi sürecinde ve kısıtlama günlerinde hastaların evlerinde kalmaları için "Evinize Sağlık Türkiye" sloganı ile evlerine işyerlerine yedi gün yirmi dört saat tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz taşımış, teknik servis hizmeti vermiştir" dedi.

"20 Mayıs'ın Medikal İşletmeler ve Çalışanları Günü olarak kutlanmasını talep ediyoruz"

20 Mayıs'ın Medikal İşletmeler ve Çalışanları Günü olarak kutlanmasını talep ettiklerini belirten Türksever, "Böyle fedakarca çalışan bir sektörün unsurları olarak yılda bir gün de olsa anılmak istiyoruz. Bu minvalde Sağlık Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızın kararlarıyla kısıtlama sonrası kontrollü normalleşmeye geçiş süreci olan 17 Mayıs tarihini müteakip gelen 20 Mayıs'ın Medikal İşletmeler ve Çalışanları Günü olarak kutlanmasını talep ediyoruz. Kısıtlamalarda ve geride kalan pandemi sürecinde fedakarca çalışan bizler, kontrollü normalleşme sürecinin ilk haftasına denk gelen 20 Mayıs'ı meslek günümüz olarak kutlayacağız. Bunu hak ettiğimiz kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

20 Mayıs Medikal İşletmeler ve Çalışanları Günü olarak kutlansın çağrısı
20 Mayıs Medikal İşletmeler ve Çalışanları Günü olarak kutlansın çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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