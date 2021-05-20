20 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim mutfakta puan durumu!
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta Aynur instagram! Gelinim Mutfakta 20 Mayıs puan durumu!
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta Aynur instagram! Gelinim Mutfakta 20 Mayıs puan durumu!
20 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
Gelinim Mutfakta 20 Mayıs Perşembe günü Yağnur en yüksek puanı aldı.