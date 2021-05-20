20 Mayıs Dünya Arı Günü
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20 Mayıs Dünya Arı Günü

20 Mayıs Dünya Arı Günü
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Kafkas Arısı Üretim Eğitim Gen Merkezi Müdürü Sinan Aydın, 20 Mayıs Dünya Arı Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kafkas Arısı Üretim Eğitim Gen Merkezi Müdürü Sinan Aydın, 20 Mayıs Dünya Arı Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aydın, mesajında Kafkas arısının korunması ve tanıtımının yapılması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Bu genetik zenginlik sayesinde Türkiye'nin eşi ve benzeri olmayan yer olarak tanımlandığını ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"İnsanımızın tarım kültürü ile bütünleşen bu doğal zenginlikten dolayı dünyada geleceğin tarımsal arıcılık merkezi olarak değerlendirilmektedir. Milli zenginliğimiz olan arıları ve özelinde Kafkas arısını korumak, sahip çıkmak ve gelecek kuşaklara aktarmak başta bizler olmak üzere tüm insanlığın yükümlülüğü ve sorumluluğu vardır. Bal tadında günler diler, tüm arıcılarımızın 20 Mayıs Dünya Arı Günü'nü kutlarım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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