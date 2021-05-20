20 Mayıs 2021 Tv8 Yayın Akışı
20 Mayıs 2021 Perşembe günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?
Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Survivor Ekstra
01:40 Kırmızı Oda
04:00 Doya Doya Moda
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
10:45 Survivor Panorama
13:15 Doya Doya Moda All Star
17:15 O Ses Türkiye Özel Bölüm
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
Kaynak: InterSinema.com