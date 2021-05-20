20 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı
20 Mayıs 2021 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Spor Artı
02:00 Atalanta - Juventus
03:45 Spor Artı
05:45 Süper Lig Özetler
06:20 TFF 1. Lig Özetler
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Bundesliga
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:35 İtalya Kupası Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 Süper Lig Goller
13:55 Avrupa Şampiyonası Finaller
14:00 TBMM-TV
17:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler
18:00 Spor Merkezi
20:00 Spor Akşamı
21:00 Futbol Aklı
23:05 İleri Üçlü
Kaynak: InterSinema.com