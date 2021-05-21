20 Mayıs 2021 Haberleri
20 Mayıs 2021 Manşet Haberleri.
- Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu! Bambu ağaçları ele verdi
- Müge Anlı'da hayrete düşüren anlar! Yeğeninin eşiyle kaçan amca, sevgilisi için gözyaşı döktü
- 7 aylık hamile kadın karnındaki çocuğu düşürmek için çatıdan atladı
- Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Ghezzal ve Aboubakar'a veda gibi sözler
- Son Dakika: Hamas ile İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes konusunda anlaştı
- Sense8 dizisinin yıldızı Miguel Angel Silvestre'den Hande Erçel'in teklifine olumlu yanıt
- Duygu Özaslan'ın eski halinden eser kalmadı! Bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti
- Kaynar suyla yanan Beril bebek ve Acil Tıp Teknisyeni Mehmet Canko'nun fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu
- Akdeniz'de kriz büyüyor! Bir göçmenin cansız bedeni kıyıya vurdu
- Prof. Dr. Canan Karatay'ın Anayasa Mahkemesi'ne ceza iptali için yaptığı başvuru reddedildi
- Galatasaray yeni sezonun ilk transferini Alpaslan Öztürk ile yaptı
- Son Dakika! Bakan Koca, 120 milyon doz Biontech aşısını işaret edip müjdeyi verdi: Salgının sonu görünüyor
- Aramızdan ayrılan Oğuz Yılmaz'ın son sözlerini aranjörü gözyaşları içinde anlattı
- Ordu'da sulama göletine giren 2 çocuk boğuldu
- Rize'de protesto edilen Meral Akşener'le ilgili provokasyon çağrısı: Taşlayın, öldürün pompalı tüfekle
- Twitter'ın kaldırdığı 'Mavi rozet' özelliği geri geliyor! Başvurular önümüzdeki haftalarda alınacak
- Rize'de protesto edilen Meral Akşener: Ne Çayeli'ne ne İkizdere'ye yakıştı
- Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı
- Yaz aylarının kabusu geri döndü! Kene yine can aldı
- Son Dakika: Türkiye'de 20 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 207 kişi vefat etti, 9 bin 385 yeni vaka tespit edildi
- Meral Akşener, İkizdere'nin ardından Çayeli'nde de protesto edildi
- Korona aşısının mucidi Uğur Şahin canlı yayında söz verdi: Eylüle kadar 120 milyon doz aşı gelecek
- Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz
- Esaretten özgürlüğe! Suriye'de tutuklanan iş insanı Vakkas Orhan 10 yıl sonra Türkiye'ye döndü
- Son Dakika: Süper Lig ekibi Gaziantep, teknik direktör Erol Bulut ile anlaştı
- Son Dakika: MEB'den 4.sınıf ve ortaokul öğrencileri için sınav açıklaması: Öğrencilerin tercihine bırakıldı
- Bakan Kurum'dan CHP'li başkana Salda Gölü tepkisi: Hiç beklemek yok, hemen başlatın
- Volkan Bozkır'dan Filistin oturumuna damga vuran sözler: Genel Kurul olarak sözden daha fazlasını yapabiliriz
- Filistin'in Büyükelçisi konuştu, İsrail Büyükelçisi salonu terk etti
- 1 milyon TL ödülle aranan Şervan Eğit Muş kod adlı terörist etkisiz hale getirildi
- Tunceli'de 'canlı bomba' krizi! 2 jandarma açığa alındı
- Akdeniz'de büyük dram! Tek fotoğraf karesi her şeyi anlatmaya yetti
- Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi: Gazze'de yaşananların tek sorumlusu İsrail'dir
- Tepkiler sonrası Hadise'den yeni Eurovision açıklaması! Sunucu ile aralarındaki diyaloğu paylaştı
- Kritik Bilim Kurulu toplantısı başladı! Biontech'in CEO'su Uğur Şahin de çevrim içi olarak katılacak
- Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taraftarlara müjde: Önümüzdeki sezon statları coşkuyla doldurmak istiyoruz
- ABD Senatosu'nda Bernie Sanders vicdanların sesi oldu: Filistinlilerin hayatı önemli değil mi?
- Çoklu organ nakli yapılan şarkıcı Hakan Taşıyan taburcu edildi
- Paşinyan, sahada kaybettiklerini masada kurtarmanın peşinde: Kararlar Ermenistan'ın %100 çıkarınadır
- Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Ghezzal için Monaco, astronomik bir teklif yaptı