20 Mayıs 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
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20 Mayıs 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

20 Mayıs 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

20 Mayıs 2021 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Taraftar

01:00 Beşiktaş Şampiyonluk Kutlamaları

03:30 1. Lig

05:15 Göztepe - Beşiktaş

07:00 FTA Antalyaspor - İHA Konyaspor

08:45 Süper Lig Haftanın Golleri

09:00 Karagümrük - Y. Denizlispor

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 beIN Manşet

12:00 Gamer

13:00 beIN Teknik

14:00 beIN Manşet

15:00 Beşiktaş Şampiyonluk Öyküsü

15:30 Beşiktaş Şampiyonluk Kutlamaları

18:00 Gamer

19:00 Süper Lig Maç Özetleri

19:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri

20:00 beUnited

21:00 beIN Teknik

22:00 HK Kayserispor - Fenerbahçe

Kaynak: InterSinema.com

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