20 Mayıs 2020 Haberleri
20 Mayıs 2020 Manşet Haberleri.
21.05.2020 00:18 | Son Güncelleme: 21.05.2020 00:18
- Chelseali futbolcu Kante, koronavirüs endişesi nedeniyle antrenmana katılmadı
- Bipolar hastası kadın tartıştığı yengesini bıçaklayarak öldürdü, oğlunu yaraladı
- Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti
- Galatasaray'da son yapılan kopronavirüs test sonuçları negatif çıktı
- Feyenoord'a kiralanan milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'a geri dönüyor
- DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin yerine geçmeye çalışan Abdulnasır Kardaş yakalandı
- Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen seyahat izni serbestliğinin ayrıntıları belli oldu
- Erciyes Üniversitesi, hayvanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine başladı
- İspanyol futbolcu Aduriz, sağlık sorunları nedeniyle futbolu bıraktı
- Prof. Dr. Emin Darendeliler hayatını kaybetti
- İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in menajeriyle temasa geçti
- Bakan Koca'dan MFÖ grubu paylaşımı: Tedbirlerin müziğini yaptılar
- Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yeni vakalar 6 haftada 100'ün altına düşebilir
- Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan koronavirüs çıkışı: Antrenman yapmak istemeyen evine gidebilir
- Muhammed Salah maskesi takıp mağazayı soymak isteyen 4 hırsız kıskıvrak yakalandı
- Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak
- Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı
- 'Berberiz, tıraş etmeye geldik' deyip 83 yaşındaki adamın 30 bin lirasını çaldılar
- Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabı askıya alındı
- ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor
- UEFA Başkanı Ceferin: Avrupa kupalarını ağustos ayının sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz
- Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
- Maske yasağını delen kadın, bekçiye direndi polis ceza keserken ağladı
- DSÖ salgında son 24 saatte tespit edilen vaka sayını açıklayıp uyardı: En yüksek rakam, daha uzun bir yol var
- Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak
- Kasımpaşa'da koronavirüse yakalanan 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni testlerin sonuçları negatif çıktı
- YPG/PKK'lı teröristler, Deyrizor'da sivillere ait tarım arazilerini yaktı
- İki grup arasında yumruk ve tekmelerin havada uçtuğu kavgayı vatandaşlar öylece izledi
- İzmir'de cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalındı, inceleme başlatıldı
- Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı
- Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali
- Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti
- Koronavirüsün bulaşmaması için açık havada 2 metre sosyal mesafe yeterli olmayabilir
- Horace Grant, Michael Jordan'a meydan okudu: Benimle derdi varsa gelsin erkek gibi çözelim
- Pentagon'dan sızdırılan koronavirüs raporu Beyaz Saray ile çelişti! Aşı için iki farklı tarih verildi
- Son Dakika: Türkiye'de 20 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, 972 yeni vaka tespit edildi
- Mısırlı futbolcu Mahrous Mahmoud koronavirüs nedeniyle sokak satıcısı oldu
- Meteoroloji il il uyardı! Bayramda sıcaklıklar 15 derece düşecek
- İtalyan ekibi Lecce, futbolcuların mart ayı maaşlarını Serie A'dan düşmezlerse ödeyecek
- İstanbul'da bayram öncesi berberlerin çalışma saatleri uzatıldı