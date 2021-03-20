20 Mart Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

20 Mart Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 20 Mart'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 20 Mart Cumartesi Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 20 Mart Cumartesi İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 3316535

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ERİŞ, HOCA AHMET YESEVİ, KOÇAK, KUZEY, MURAKIP, YENİYOL sk bölgelerinde 20/03/2021 09:00:00 - 20/03/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3316540

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah BUHARA, CİNAN, GAZİOSMANPAŞA, GÜLBADEM, GÜLDESTE, KIYMETLİ, LOZAN, NECİP FAZIL, SALİHA, SARIÇAM, SİRKECİ, YENİBAHÇE, YUKARI PAZAR, ŞULE sk/ ARNAVUTKÖY MERKEZ mah GAZİOSMANPAŞA sk bölgelerinde 20/03/2021 13:00:00 - 20/03/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ...