20 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı
20 Mart 2020 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Spor Artı
02:00 Futbol Aklı
02:00 Aktüel Futbol
04:00 Süper Lig Özetler
04:30 TFF 1. Lig Özetler
05:00 Avrupa Yolunda
05:10 Takvim Yaprakları
05:15 Süper Lig Panorama
05:20 Futbol Anadolu
05:25 Spor Atlası
05:35 Premier Futbol
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Panorama
09:15 Avrupa Yolunda
09:30 Orhan Ayhan'la
09:40 Süper Lig Goller
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Takvim Yaprakları
10:55 Nedir, Nasıl Oynanır?
11:00 Spor Manşet
12:10 Spor Kitaplığı
12:10 Lig Raporu
12:15 Set Sayısı
12:40 TFF 1. Lig Goller
12:50 Spor Atlası
13:00 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol
17:00 Spor Akşamı
18:00 Spor Merkezi
20:00 Spor Ana Haber
20:00 Dakika Skor
21:00 Futbol Anadolu
21:45 Stadyum
22:30 Aktüel Futbol
23:55 İleri Üçlü
Kaynak: InterSinema.com