20 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı
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Cankurtaran, Kanal D, TV

20 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı

20 Mart 2020 Cuma günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

20.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 20.03.2020 06:45
20 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Hekimoğlu

02:00 Hizmetçiler

03:00 Hayaletin İntikamı

04:15 Arda ile Omuz Omuza

04:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

05:00 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

05:45 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

20:00 Afili Aşk

20:00 Arka Sokaklar

Kaynak: InterSinema.com

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