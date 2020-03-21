20 Mart 2020 Haberleri
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, İtalya

20 Mart 2020 Haberleri

20 Mart 2020 Manşet Haberleri.

21.03.2020 00:18 | Son Güncelleme: 21.03.2020 00:18
20 Mart 2020 Haberleri

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Manşet

Haberler

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Son dakika: Belediyelerce, faaliyetleri durdurulan iş yerlerine kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek
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Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak
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Kırıkkale'de bir köy muhtarlığı, koronavirüs sebebiyle köye gelen yabancılara karşı afişli önlem aldı
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Dükkana gelen toptancının hapşırması ile çalışanlar büyük panik yaşadı! O anlar güvenlik kamerasında
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Son Dakika: New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu
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Koronavirüs salgını nedeniyle aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi
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