20 Mart 2020 Haberleri
20 Mart 2020 Manşet Haberleri.
21.03.2020 00:18 | Son Güncelleme: 21.03.2020 00:18
- UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi
- İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı
- Türkiye'de koronavirüsten ölen 9 kişinin ortak yanları belli oldu
- Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı 670'e yükseldi
- Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu: İtalya'da durumlar çok kötü
- Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı
- ABD Başkanı Trump, korona sorusu soran muhabiri azarladı
- Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi
- Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan 12 maddelik koronavirüs genelgesi! Özel ve Vakıf hastaneleri pandemi hastanesi ilan edildi
- Emre Belözoğlu: Pazartesi gününden itibaren evde antrenmanlara başlayacağız
- Çin Kızıl Haç Başkanı'ndan İtalya'ya uyarı: Çok gevşek bir karantina politikanız var
- Son dakika: Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı
- Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor
- İtalyan profesörden olay iddia: Koronavirüs İtalya'da Atalanta-Valencia maçı yüzünden yayıldı
- KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu
- Mustafa Cengiz: Yaptığımız toplantıda play-off gündeme gelmedi
- Son dakika: Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da ilk kez yeni vaka bildirilmedi
- İrina Moroziuk'un 'Evde kal' paylaşımı olay oldu
- Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler
- Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi
- Trabzonspor, Uğurcan Çakır için kapıyı 30 milyon eurodan açacak
- Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi
- Trump'tan yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu: Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik
- Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimden 4 oyuncunun transferini istedi
- Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle hava kirliliği azaldı, binlerce bebeğin hayatı kurtuldu
- Fatih Terim, Henry Onyekuru'nun önümüzdeki sezon da kiralanmasını istedi
- Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak
- Fransız polisi, koronavirüs salgını nedeniyle kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor
- UEFA'dan EURO 2020 için yeni karar
- Christoph Daum: Fenerbahçe bir takım problemlerle karşı karşıya
- Son Dakika: New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu
- Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı
- İtalya'da koronavirüs önlemleri kapsamında daha sıkı kontrol için ordu sokağa çıkıyor
- İBB önündeki işçi eylemi uzlaşma ile bitti
- Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi
- Son Dakika: Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Play-off sistemine geçebiliriz
- Gana basını, Boateng'in koronavirüs nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini yazdı
- Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi
- İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler