20 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
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Türkiye Futbol Federasyonu, TV

20 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

20 Mart 2020 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

20.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 20.03.2020 06:45
20 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Süper Lig Maç Özetleri

00:00 beIN Manşet

00:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

01:00 Maç Saati

01:00 İyi Akşamlar İstanbul

02:00 Süper Lig Maç Özetleri

02:45 Süper Lig Top 10

02:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

03:00 Futbolun Şehirleri

03:00 beIN Manşet

03:30 Maç Saati

04:00 Maç Saati

05:45 Süper Lig Haftanın Golleri

05:45 TFF 1. Lig Top 10

06:00 beIN Manşet

06:00 Taraftar

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

10:30 Dünden Bugüne

11:00 İyi Akşamlar İstanbul

11:00 Süper Lig Maç Özetleri

11:45 Maç Saati

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

14:15 Maç Saati

15:30 Haftanın Öyküleri

15:30 Süper Lig Top 10

15:45 TFF 1. Lig Top 10

16:00 Süper Lig Maç Özetleri

16:00 Futbolun Şehirleri

17:00 Taraftar

17:00 Haftanın Öyküleri

17:45 Süper Lig Top 10

18:00 Haftanın Öyküleri

18:00 Dünden Bugüne

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Saati

19:00 Taraftar

19:30 Maç Önü

20:00 Fenerbahçe - HK Kayserispor

20:45 Devre Arası

21:00 Fenerbahçe - HK Kayserispor

21:15 Devre Arası

21:30 Geniş Özet

22:00 Süper Lig Maç Özetleri

22:00 Maç Sonu

22:30 Süper Lig Maç Sonu

22:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

23:00 Taraftar

23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

Kaynak: InterSinema.com

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