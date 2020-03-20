20 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı 20 Mart 2020 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Süper Lig Maç Özetleri 00:00 beIN Manşet 00:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri 01:00 Maç Saati 01:00 İyi Akşamlar İstanbul 02:00 Süper Lig Maç Özetleri 02:45 Süper Lig Top 10 02:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri 03:00 Futbolun Şehirleri 03:00 beIN Manşet 03:30 Maç Saati 04:00 Maç Saati 05:45 Süper Lig Haftanın Golleri 05:45 TFF 1. Lig Top 10 06:00 beIN Manşet 06:00 Taraftar 07:00 Maç Saati 08:45 Maç Saati 10:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri 10:30 Dünden Bugüne 11:00 İyi Akşamlar İstanbul 11:00 Süper Lig Maç Özetleri 11:45 Maç Saati 12:00 Maç Saati 13:45 Maç Saati 14:15 Maç Saati 15:30 Haftanın Öyküleri 15:30 Süper Lig Top 10 15:45 TFF 1. Lig Top 10 16:00 Süper Lig Maç Özetleri 16:00 Futbolun Şehirleri 17:00 Taraftar 17:00 Haftanın Öyküleri 17:45 Süper Lig Top 10 18:00 Haftanın Öyküleri 18:00 Dünden Bugüne 18:00 beIN Manşet 19:00 Maç Saati 19:00 Taraftar 19:30 Maç Önü 20:00 Fenerbahçe - HK Kayserispor 20:45 Devre Arası 21:00 Fenerbahçe - HK Kayserispor 21:15 Devre Arası 21:30 Geniş Özet 22:00 Süper Lig Maç Özetleri 22:00 Maç Sonu 22:30 Süper Lig Maç Sonu 22:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri 23:00 Taraftar 23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin Kaynak: InterSinema.com