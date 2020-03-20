20 Mart 2020 Atv Yayın Akışı 20 Mart 2020 Cuma günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 00:20 Son Durak 00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru 01:00 Esra Erol'da 04:40 Kara Ekmek 07:00 Kahvaltı Haberleri 08:00 Kahvaltı Haberleri 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Beni Bırakma 16:20 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Bir Zamanlar Çukurova 20:00 Hercai Kaynak: InterSinema.com