20 Liralık Siparişe 1 Gram Altın

Samsun'da bir kafe, 20 liralık yemek siparişi verene 1 gram altın kazanma şansı sunuyor.



İlkadım ilçesi 56'lar mevkisinde faaliyet gösteren Siyah Beyaz Cafe Bistro, sıra dışı bir kampanya başlattı. Daha önceki yıllarda da yaptığı ilginç ve yapılmamış kampanyalarla gündeme gelen kafe, Ramazan ayında hazırladığı iftar menüsüne fiyat koymamış, "Ne verirsen ver" demişti.



Aynı kafe şimdi de her gün bir gram altın veriyor. Her gün saat 18.00- 20.00 arasında kişi başı 20 TL'lik sipariş verildiğinde bir şans numarası kazanılıyor. Aynı akşam tüm katılımcıların huzurunda yapılan çekilişle de bir gram altın şanslı kişiye veriliyor.



Sıcak ve soğuk içeceklerin yanı sıra 42 çeşit yemek ve atıştırmalık ile de hizmet veren iş yerinin en popüler yiyecekleri ise kaparili makarna, Moğol usulü ballı et, hırsız ve İsveç usulü ananas tatlısı. - SAMSUN