20 lira gasp etti tutuklandı
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20 lira gasp etti tutuklandı

21.03.2021 09:56 | Son Güncelleme: 21.03.2021 10:01
20 lira gasp etti tutuklandı

Adana'da parkta arkadaşlarıyla geçen bir çocuğa bıçak çekip 20 lirasını gasp ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı.

Adana'da parkta arkadaşlarıyla geçen bir çocuğa bıçak çekip 20 lirasını gasp ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı.

Olay, 18 Mart'ta saat 19.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'ndeki Kuvayi Milliye Parkı'nda meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, arkadaşlarıyla birlikte parkta yürüyüş yapan M.M.'nin (15) yanına yaklaştı. M.M.'den para isteyen şüpheli, bir anda çocuğu darbetmeye başladı. Daha sonra cebindeki bıçağı çıkaran şüpheli, M.M.'nin cebindeki 20 TL'yi alıp, olay yerinden uzaklaştı. M.M.'nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelinin Ali Alcı (25) olduğunu tespit etti. Daha sonra parkta önlem alan polis, şüphelinin geri gelmesi ihtimaline karşı beklemeye başladı. Bir süre sonra Ali Alcı'nın parka geldiğini gören polis, şüpheliyi yakaladı.

Emniyete götürülen Ali Alcı'nın, ifadesinde, "Alkollüydüm, hatırlamıyorum. Parka gelen iki kişiye hayır için 15 lira para verdim. Parktan çıkarken de montumun olmadığını fark ettim. Bu nedenle parka geri döndüm" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Alcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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