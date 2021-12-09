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20 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Haberler | Güncel

20 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

PÜLÜMÜR, TUNCELİ (İHA) - 20 köy yolu Kar nedeniyle ulaşıma kapandı

TUNCELİ - Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli'de dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Pülümür, Ovacık, Nazımiye ve Hozat ilçelerinde 20 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı ekipler kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kar yağışı ile birlikte yol açma çalışmalarımız devam ediyor. Karla mücadelede İl Özel İdaresi ekiplerimiz sırasıyla, sağlık sebepleri, taşımalı eğitim ve köy grup yollarımız öncelikli olmak üzere tüm yollarımızda çalışmalarını sürdürmektedir" denildi.

20 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

20 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

20 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

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