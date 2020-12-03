20 köpek saldırdı...1 yaşındaki bebeğe büyük şok...
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20 köpek saldırdı...1 yaşındaki bebeğe büyük şok...

03.12.2020 09:45 | Son Güncelleme: 03.12.2020 09:49
20 köpek saldırdı...1 yaşındaki bebeğe büyük şok...

Bursa'da caddede kucağında 1 yaşındaki çocuğuyla yürüyen kadına 20 köpek saldırdı, çocuğuyla ölümden dönen kadın o anları gözyaşlarıyla anlattı.

Bursa'da caddede kucağında 1 yaşındaki çocuğuyla yürüyen kadına 20 köpek saldırdı, çocuğuyla ölümden dönen kadın o anları gözyaşlarıyla anlattı.

Olay Çalı Mahallesi Papatya Caddesinde meydana geldi. Evinden 200 metre aşağıdaki annesine çocuğuyla gitmek için çıkan Bilge Bircan Bingöl, kucağında çocuğu Evren Bingöl ile yürüdüğü esnada sokakta başı boş gezen 20 tane köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerle uzun süre mücadele eden genç kadın bu esnada kucağındaki 1 yaşındaki çocuğunu kucağından beton zemine düşürdü. Kafa üstü beton zemine düşen minik çocuk ölümden döndü. Çocuğun yüzü düşmenin etkisiyle morluklar içinde kaldı. Kadın çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle 20 köpeğin saldırısından kurtulmayı başardı. Büyük şok yaşayan ve çok korkan genç kadın o anları gözyaşları içinde anlattı.

Evden annesine gitmek için çıktığını ifade eden Bilge Bircan Bingöl, "Mahallemizde çok fazla başı boş köpek var, defalarca müracaat etmemize rağmen herhangi bir tedbir alınmadı. Ben kucağımda çocuğumla yürürken caddenin ortasında birden 20 tköpeğin saldırısına uğradım. 20 tane köpekle başı çıkmak mümkün değil. Ben ederken çocuğumu elimden kaldırıma düşürdüm. Çocuğumun yüzü çarpmanın etkisiyle morardı. Bize daha önce de köpek saldırdı. Bu ikinci saldırı. Biz çocuğumla birlikte ölümden döndük, bir an evvel bu başı boş köpeklere çare bulunsun" dedi. - BURSA

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20 köpek saldırdı...1 yaşındaki bebeğe büyük şok...
20 köpek saldırdı...1 yaşındaki bebeğe büyük şok...
20 köpek saldırdı...1 yaşındaki bebeğe büyük şok...
20 köpek saldırdı...1 yaşındaki bebeğe büyük şok...
20 köpek saldırdı...1 yaşındaki bebeğe büyük şok...
20 köpek saldırdı...1 yaşındaki bebeğe büyük şok...
20 köpek saldırdı...1 yaşındaki bebeğe büyük şok...
20 köpek saldırdı...1 yaşındaki bebeğe büyük şok...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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