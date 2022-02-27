ŞANLIURFA (İHA) - 20 kişinin gözaltına alındığı operasyona 4 tutuklama

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 90 kişilik ekiple 3 ay süren takip sonucu düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 zanlıdan 4'ü tutuklanırken 16 zanlı ise serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ceylanpınar ilçesinde uyuşturucu imalatı, satışı ve kullanıcılarının yakalanması amacıyla operasyon düzenledi. Toplam 3 ay süreyle yapılan fiziki ve teknik takip sonrası Jandarma Özel Harekat birimlerinin de yer aldığı 90 kişilik ekiple düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklanırken 16 zanlı ise serbest bırakıldı.

Operasyonda 40 gram eroin, 50 gram toz esrar, 50 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.