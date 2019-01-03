20 Kişinin Alınacağı Geçici İşe 270 Başvuru

20 kişinin alınacağı geçici işe 270 başvuru

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesinin Toplum Yararına Program kapsamında İŞKUR üzerinden alacağı 6 aylık geçici iş için 20 kişilik kontenjana 270 başvuru yapıldı. Belediyede çalışacak 20 kişi düzenlenen kurayla belirlendi.

İŞKUR üzerinden başvuru yapan 270 kişi 6 aylık istihdam sağlamak amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesinde çalışmak için kura çekilişine katıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda noter tarafından gerçekleştirilen kurada TYP kapsamında çevre temizliğinde çalışacak 20 kişi belirlendi. 53 yaşında olmasına rağmen işe ihtiyacı olduğunu belirten Hatice Yerli, çalışmak zorunda olduğu için kuraya katıldığını söyledi.

Kurada ismi çıkmayanların üzülmemesi gerektiğini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı, "TYP kapsamında İŞKUR tarafından bize bugünlük 20 kişilik bir kontenjan verildi. İŞKUR tarafından bize yakın zamanda bir kontenjan daha açılacağı söylendi. Bugünkü kurada çıkmayan hemşehrilerimizin burada yer almalarını temenni ediyorum. Hepiniz ekmek parası, çoluğunuzun, çocuğunuzun rızkını kazanmak için buradasınız. Bizler de bir başkasını çalıştırıncaya kadar daha fazla işe ihtiyacı olan insanları çalıştırmayı uygun görüyoruz. Bu kapsamda sürekli olarak İŞKUR ile istişare halindeyiz. Bizde mevcut çalışanlar zaten yeteri kadar maaşını alıyor, evine rızkını götürüyorlar. Yeni eleman almaktansa işe ihtiyacı olan sizlerin senede 6 ay da olsa en azından ekmek parası kazansınlar düşüncesiyle teklif ettik. Kurada çıkan arkadaşlara hayırlı olsun. İleri ki dönemde 115 kişiyi daha İŞKUR üzerinden alacağız. Kurada ismi çıkmayanlar burada da şansını deneyebilir" dedi.

Kazananlar büyük sevinç yaşadı

270 kişi arasından seçilen 20 kişi arasına girmeyi başaran Aycan Yıldırım ve Ayşe Özden ise evlerine maddi destek sağlayacakları için çok mutlu olduklarını söylediler.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin, ilerleyen günlerde İŞKUR üzerinden 115 geçici işçi daha alacağı belirtildi.

Kaynak: İHA