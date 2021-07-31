20 KİLOMETRELİK KOVALAMACA SONUCU ÇALINTI ARAÇLA YAKALANDILAR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

20 KİLOMETRELİK KOVALAMACA SONUCU ÇALINTI ARAÇLA YAKALANDILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'nın Osmangazi ilçesinden çaldıkları araçla İnegöl ilçesine gelen 4 şüpheliden 2'si, 20 kilometrelik kovalamacanın ardından polis ekiplerince yakalandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinden çaldıkları araçla İnegöl ilçesine gelen 4 şüpheliden 2'si, 20 kilometrelik kovalamacanın ardından polis ekiplerince yakalandı. Polis, diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinden öğle saatlerinde çalındığı ihbar edilen 16 NUZ 42 plakalı otomobil ve içerisindeki 1'i kadın 4 şüphelinin, İnegöl ilçesine doğru seyir halinde olduğunu tespit eden polis ekipleri harekete geçti. İnegöl ilçesi girişinde bekleyen polis ekipleri, çalıntı otomobili durdurmak istedi. Ancak, şüpheliler polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya devam etti. Bursa-Ankara karayolu üzerinden kırsal Kulaca Mahallesi'ne giren şüpheliler ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. 20 kilometrelik kovalamaca sonrası, tarlalık alana giren şüpheliler aracı bırakarak olay yerinden yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerden 2'sini kısa sürede yakalarken, diğer 2 şüphelinin yakalanması için de geniş çaplı çalışma başlatıldı. Çalıntı olduğu belirlenen arac karakola çekilirken, yakalanan 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

20 KİLOMETRELİK KOVALAMACA SONUCU ÇALINTI ARAÇLA YAKALANDILAR
20 KİLOMETRELİK KOVALAMACA SONUCU ÇALINTI ARAÇLA YAKALANDILAR
20 KİLOMETRELİK KOVALAMACA SONUCU ÇALINTI ARAÇLA YAKALANDILAR
20 KİLOMETRELİK KOVALAMACA SONUCU ÇALINTI ARAÇLA YAKALANDILAR
20 KİLOMETRELİK KOVALAMACA SONUCU ÇALINTI ARAÇLA YAKALANDILAR
20 KİLOMETRELİK KOVALAMACA SONUCU ÇALINTI ARAÇLA YAKALANDILAR
20 KİLOMETRELİK KOVALAMACA SONUCU ÇALINTI ARAÇLA YAKALANDILAR
20 KİLOMETRELİK KOVALAMACA SONUCU ÇALINTI ARAÇLA YAKALANDILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Bursa'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı
Bursa'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı
Konya'da 7 kişinin öldüğü katliam evinden ilk görüntü
Konya'da 7 kişinin öldüğü katliam evinden ilk görüntü
Balkondan çevreye ateş açıp, 'Geliyorum beyler' diyerek tabancayla intihar etti
Balkondan çevreye ateş açıp, 'Geliyorum beyler' diyerek tabancayla intihar etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ersin Tatar Meral Akşener Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Murat Boz Sevda Erginci Mehmet Ali Erbil Yiğit Marcus Aral
Spor Diego Mete Gazoz Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
20 KİLOMETRELİK KOVALAMACA SONUCU ÇALINTI ARAÇLA YAKALANDILAR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 18:15:36. #1.15#

title