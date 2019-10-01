20 kilo 503 gram eroin ele geçirildi
Van'ın Özalp ilçesinde 20 kilo 503 gram eroin ele geçirildi.
Van'ın Özalp ilçesinde 20 kilo 503 gram eroin ele geçirildi.
İl Jandarma komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İran sınırından kaçak yollarla ülkeye yüklü miktarda uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisi üzerine Yumruklu Mahallesi'nde operasyon düzenlendi.
Sınır hattında kaçakçıların kullandığı tespit edilen güzergaha yapılan operasyonda, 40 paket halinde 20 kilo 503 gram eroin ele geçirildi.
Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.