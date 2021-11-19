20 Kasım Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri! İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

NO: 8018327

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AZİZ, BASIN, BAĞLARİÇİ, HARMAN, HASAN ÖNEL, KADİR ÖZDEMİR, KARA ALİ, KİRAZLI BAHÇE, MEVLANA, MEZARLIK ALTI, OKUL, POYRAZ, SİVİL SAVUNMA YOLU, TEKSOY, YEDİVEREN sk bölgelerinde 20/11/2021 00:30:00 - 20/11/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8018329

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah ATEŞ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), GÜLTEKİN, MAHMUTOĞLU, RIFAT sk bölgelerinde 20/11/2021 00:30:00 - 20/11/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8018328

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BAĞLARİÇİ, FİRUZKÖY BULVARI sk bölgelerinde 20/11/2021 00:30:00 - 20/11/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8018335

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah SARI ZEYBEK, ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR sk bölgelerinde 20/11/2021 00:30:00 - 20/11/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8018334

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR sk bölgelerinde 20/11/2021 00:30:00 - 20/11/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8075327

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah 19 MAYIS, AHMET UĞUR, AHREN, AKBIYIK, AKVERDİ, ALCAN, ALPER, ALTIN, ALTINKAYA, ALTINTAŞ, ALİ ERDOĞAN, ALİ GÜLMEZ, ARABACI, ARALIK, ARDA, ARKADAŞ, ASİL, AYHAN, AYKUTLU, AZİZ, AŞIK VEYSEL, BAHÇIVAN, BALCI, BALCIBÜK, BAMBU, BASIN, BAĞLARİÇİ, BAŞÖĞRETMEN ALİ KARAY, BENER, BUDAK, BULUT, DEVRİM, EFLATUN, ELFİDA, ERKARAY, EZGİ, FEYYAZ UÇAR, FİDANLIK, FİRUZ AĞA, FİRUZKÖY BULVARI, GÖL, GÖL BOYU, HACI HÜSEYİN PEHLİVAN, HANDE, HARMAN, HASAN ÖNEL, HAVUZ ÜSTÜ, HİLMİ ÜNAL, KABATAŞ, KADİR ÖZDEMİR, KARA ALİ, KARAGÖZ, KARAY, KATIKÇI, KEMAL, KOCADERE, KONFOR, KORUTÜRK, KOSPAK, KUBİLAY, KURTER, KURTULUŞ, KİRAZLI BAHÇE, LABİRENT, MALKOÇ, MEHMET AKİF, MELEK, MEMDUH, MERMER, MEVLANA, MEZARLIK ALTI, OKUL, OZAN, PARK, PEHLİVAN, PEMBE, POYRAZ, SÜVARİ, SİVİL SAVUNMA YOLU, TEKSOY, TURAN, UFUK, UZUN, YALDIZ, YALIN, YAĞMUR, YEDİVEREN, YENİ, YILMAZ, YURTSEVER, ÇAĞAN, ÇİÇEKBAHÇESİ, ÖZKAN, İLKNUR, İNÖNÜ, ŞAFAK sk/ MUSTAFA KEMALPAŞA mah KAYABAŞI sk/ YEŞİLKENT mah G-222 sk// BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 110. sk bölgelerinde 20/11/2021 02:00:00 - 20/11/2021 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8074317

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah MEZARLIK ALTI, MEZARLIK ÜSTÜ sk bölgelerinde 20/11/2021 10:00:00 - 20/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8073325

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah KASAPOĞLU, KATİP AHMET, REŞİTPAŞA, TAKSİ, TALİMHANE sk bölgelerinde 20/11/2021 10:00:00 - 20/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.