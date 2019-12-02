20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü: AP önünde "Türkiye'de bebekler serbest bırakılsın" eylemi
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20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü: AP önünde "Türkiye'de bebekler serbest bırakılsın" eylemi

Brüksel'de 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde, Türkiye'de cezaevlerinde bulunan yüzlerce bebeğin haklarının ihal edildiği gerekçesi ile Avrupa Parlamentosu önünde eylem düzenlendi.

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü: AP önünde

Brüksel'de 20 Kasım Dünya 'nde, 'de cezaevlerinde bulunan yüzlerce bebeğin haklarının ihal edildiği gerekçesi ile Parlamentosu önünde eylem düzenlendi.


Avrupa'nın dört bir tarafından gelen göstericiler "Türkiye'deki hapishanelerde bulunan bebekleri özgür bırakın" pankartları açtı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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