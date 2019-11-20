20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü: AP önünde "Türkiye'de bebekler serbest bırakılsın" eylemi

20.11.2019 20:51 | Son Güncelleme: 20.11.2019 20:51

Brüksel'de 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde, Türkiye'de cezaevlerinde bulunan yüzlerce bebeğin haklarının ihal edildiği gerekçesi ile Avrupa Parlamentosu önünde eylem düzenlendi.View on euronews