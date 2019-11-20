20.11.2019 17:11 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:16

Malatya Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Şeyda Öztürk Aslan, 20 kasım dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, "İnsanca yaşama hakkı geleceğimiz ve emanetimiz olan çocuklarımıza layıkıyla verilsin" dedi.



Malatya Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Şeyda Öztürk Aslan, basın açıklaması yaparak, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutladı. Aslan açıklamasında, "Bugün geleceğimiz, dünyayı güzelleştiren yegane varlıklarımızın günü. 20 Kasım 1989'da kabul edilen Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu hakların korunması ve her türlü istismara karşı dokunulmazlığı amaçlanmıştır" dedi.



Suriye'de 24 bin çocuğun katledildiğine de dikkat Aslan, "Yine insan hakkı olan adil yaşam hakkı da çocuklarımızın ellerinden alınmış ve Filistin,'de yüzlerce çocuk tutuklanarak cezaevinde psikolojik ve bedensel şiddete maruz bırakılmıştır. Diğer taraftan, Türkiye' de ise birçok çocuk ailesi ve yakınları tarafından şiddet görmüş, yaşam hakları da kiminin elinden alınmış ve bu haberlerin bir kısmı da basına yansımış ve toplumda infial uyandırmıştır. Yine birçok çocuk sapkın kişilikler tarafından istismara uğramıştır. Ne acıdır ki bu durumlar gitgide sıklaşmaktadır. Daha onların çocuk olduğunun farkına varmayan bir toplum haline yavaş yavaş gidildiğini görmek bizleri üzmektedir. Malatya Barosu olarak dileriz ki insanca yaşama hakkı geleceğimiz ve emanetimiz olan çocuklarımıza layıkıyla verilsin. Bu amaç için de Malatya Barosu olarak elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Güzel yarınlar ve umutlar dileğiyle dünya çocuk hakları günümüz kutlu olsun" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA