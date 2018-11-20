20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü

Muş'ta, Aile ve Sosyal Hizmetleri Çocuk Konseyince düzenlenen etkinliklerle "Dünya Çocuk Hakları Günü" kutlandı.

Atatürk Çocuk Parkı önünde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar tarafından karanfil dağıtıldı.

Etkinlikte konuşan Çocuk Hakları Komitesi görevlilerinden Suriyeli Şahin Abdurrahman, çocuk haklarının, kanunen veya ahlaki olarak dünyadaki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu, eğitim, sağlık, barınma, fiziksel psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma kullanılan evrensel kavram olduğunu belirtti.

Çocuk haklarının içeride ele alınması gereken bir konu olduğunu ifade eden Abdurrahman, şunları kaydetti:

"Bugün dünyanın birçok yerinde var olan insan hakları ihlalleri, çocuk boyutundan daha geniş kapsamlı ve büyüyerek, müdahale edilmesi zor bir şekilde yer almaktadır. 1989 yılında Birleşmiş Milletler (BM) çocukların kendilerine özgü özel bir sözleşmeye ihtiyaç duyduğuna karar vermiştir. Çocuklar ve gençler için bu haklar dizisi BM Çocuk Hakları Sözleşmesi olarak adlandırılmıştır."