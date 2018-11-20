20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü

Manisalı meslek lisesi öğrencileri, "Hem Destek Hem Meslek" projesi kapsamında Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Yunusemre Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü salonunda gerçekleşen etkinlikte İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri Bölümü öğrencileri, Manisa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı kurumlarda kalan çocukların saç bakımını yaptı.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Manisa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün iş birliğiyle hayata geçirdikleri projenin büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Manisa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı kurumlarda kalan çocuklara unutulmaz bir gün yaşattıklarını dile getiren Çetin, "Dünyada hiçbir maddi değer bir çocuğun gözünden düşecek tek damla yaşa değişilmez. Bu sebeple çocuklarımıza değer vermeliyiz onları koruyup kollamalıyız." diye konuştu.