20 Kasım 2021 TRT spor Yayın Akışı
20 Kasım 2021 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 % 100 Futbol
01:15 Milli Maç Özel
02:00 Karadağ - Türkiye
03:45 % 100 Futbol
04:30 Milli Maç Özel
05:15 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler
05:45 İtalya Serie A Özetler
06:05 İspanya La Liga Özetler
06:40 İngiltere Premier Lig Goller
06:50 Spor Toto Süper Lig Goller
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 A Milli Futbol Takımı Özetler
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler
14:00 TBMM-TV
16:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
20:00 Spor Akşamı
23:00 Aktüel Futbol
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