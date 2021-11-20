20 Kasım 2021 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:15 İspanya La Liga Özetler

00:30 % 100 Futbol

01:15 Milli Maç Özel

02:00 Karadağ - Türkiye

03:45 % 100 Futbol

04:30 Milli Maç Özel

05:15 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler

05:45 İtalya Serie A Özetler

06:05 İspanya La Liga Özetler

06:40 İngiltere Premier Lig Goller

06:50 Spor Toto Süper Lig Goller

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 A Milli Futbol Takımı Özetler

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler

14:00 TBMM-TV

16:00 Gündem Futbol

18:00 Spor Merkezi

20:00 Spor Akşamı

23:00 Aktüel Futbol

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