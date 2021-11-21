20 Kasım 2021 Haberleri
20 Kasım 2021 Manşet Haberleri.
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- Müslüme'nin ölümünde aile fertlerinin sorgusu iki gündür sürüyor
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- Beşiktaş'ta krizi körükleyecek sözler! Sergen Yalçın, Alanya mağlubiyetinin sorumluluğunu üstlenmedi
- Kabustan uyanamıyorlar! Beşiktaş, 2012 yılından sonra ilk kez üst üste 3 mağlubiyet aldı
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- DSÖ'den Avrupa'ya ürküten salgın uyarısı: Mart ayına kadar 500 bin kişi ölebilir
- Mesut Özil derbide oynayacak mı? Vitor Pereira'nın kararı Fatih Terim'i bile şaşırtacak
- Son Dakika: Türkiye'de 20 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 201 kişi vefat etti, 23 bin 347 yeni vaka tespit edildi
- Cinsiyet tartışmalarıyla gündeme oturmuştu! Milli futbolcunun posterleri Tahran meydanlarına asıldı
- Türk üreticisini yıkan haber! Rusya, Türkiye'den nar ve biber ithalatını durdurdu
- 40+1 sistemi gündemdeyken son anketten çarpıcı sonuç! İttifaklar arasında fark açılıyor
- Engebeli arazide devrilen traktör baba ve oğlunu hayattan kopardı
- Aracıyla geri manevra yapan baba, çocuğunun ölümüne sebep oldu
- TEM'de feci kaza! Hafriyat kamyonunun biçtiği araçta can pazarı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
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??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB— Haberler (@Haberler) November 20, 2021
??? #Galatasaray - #Fenerbahçe
??21 Kasım 2021 / Pazar
?19.00
?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır?
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