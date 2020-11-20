20 Kasım 2020 Cuma Resmi Gazete yayınlandı! Bugünün Resmi Gazete kararları neler?
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20 Kasım 2020 Cuma Resmi Gazete yayınlandı! Bugünün Resmi Gazete kararları neler?

20.11.2020 08:48 | Son Güncelleme: 20.11.2020 08:52
20 Kasım 2020 Cuma Resmi Gazete yayınlandı! Bugünün Resmi Gazete kararları neler?

20 Kasım tarihli Resmi Gazete de neler var? 20 Kasım 2020 Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 20 Kasım günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 20 Kasım 2020 ve 31292 sayılı Resmi Gazete...

RESMİ GAZETE'DE BUGÜN (20.11.2020)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Isparta Nöro Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– TS EN ISO 2398 Kauçuk Hortumlar, Tekstil Takviyeli, Basınçlı Hava Hortumları – Özellikler Standardı ile İlgili Tebliğ (No: SGM – 2020/9)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/11/2020 Tarihli ve 9704, 9707 ve 9708 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 14/10/2020 Tarihli ve 2018/9678 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.

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