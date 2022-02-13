20 ilden 650 sporcu Eskişehir'de ter döküyor

ESKİŞEHİR (İHA) - İllerarası Türkiye Kick Boks Şampiyonası, 12-13 Şubat tarihlerinde Eskişehir'in ev sahipliğinde düzenleniyor.

Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada birçok yaş grubundan ve farklı illerden gelen sporcular kıyasıya mücadele veriyor. İki günlük turnuvanın son gününde, seyirciler de yoğun ilgiyle karşılaşmaları takip ediyor. Final müsabakalarının bugün saat 23.00'a kadar süreceği şampiyonada; kategorilerinde birinci, ikinci ve üçüncü olan sporculara madalyalar takdim edilecek. Toplamda 20 farklı ilden 650 sporcunun katıldığı turnuva hakkında konuşan Kick Boks Federasyonu İç Anadolu Bölge Başkanı Erdin Aygün, şampiyonaya olan ilgiden çok memnun kaldıklarını dile getirdi.

"420 sporcu yarışmaya devam ediyor"

Turnuvada 2 ayrı branşta müsabakaların yapıldığına da değinen Aygün, "Şampiyonada 'Point Fighting' branşında müsabakalar dün sonlandı. Bu branşta 157 sporcu ter döktü. Bugün ise yine 20 ayrı şehirden 'Kick Light' branşında 420 sporcu yarışmaya devam ediyor. Müsabakalarımız bu gece sonlanacak. Bu neticede en çok başarı elde eden il takımlarına kupaları verilecek. Ayrıca dereceye giren sporcularımıza da altın, gümüş ve bronz madalyalarını vereceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR