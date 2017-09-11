20 İlde FETÖ Operasyonu: 22 Asker Gözaltında

FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında 22 muvazzaf asker gözaltına alındı.

31 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Kocaeli merkezli 20 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde 31 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

20 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 22 ASKER GÖZALTINDA

Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 20 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 22 muvazzaf asker gözaltına alındı.

9 KİŞİ ARANIYOR

Ekiplerin, firari konuma olan 9 kişinin yakalanması için çalışmalara devam ettiği öğrenildi.