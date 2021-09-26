20 ilde eş zamanlı düzenlenen kalpazanlık operasyonunda 96 kişi gözaltına alındı - Haberler
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20 ilde eş zamanlı düzenlenen kalpazanlık operasyonunda 96 kişi gözaltına alındı

AA / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Ankara merkezli 20 ilde 116 şüpheliye yönelik "Benjamin" isimli sahte para operasyonu düzenlendi.

ANKARA (AA) - Ankara merkezli 20 ilde 116 şüpheliye yönelik "Benjamin" isimli sahte para operasyonu düzenlendi. 96 kişi yakalanırken, şüphelilerin piyasaya yaklaşık 5 milyon lira değerinde sahte döviz ve Türk lirası sürdüğü belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bastıkları ve yurt dışından çeşitli yollarla temin ettikleri sahte parayı sosyal medya üzerinden piyasaya sürdükleri, ruhsatsız silah ve sahte tarihi eser ticareti yaptıkları belirlenen suç örgütünü 1 yıl süren teknik ve fiziki takibe aldı.

Takibin ardından Ankara merkezli 20 ilde düzenlenen "Benjamin" operasyonu kapsamında, 116 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.

Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, 130 bin lira, 33 bin 860 dolar, 25 bin 750 avro, 13 ruhsatsız silah, 1 uzun namlulu tüfek ve tarihi eser görünümü verilmiş sikkeler ele geçirildi, sahte para yapımında kullanılan çok sayıda alete el konuldu.

Zanlıların, bastıkları sahte paraları komisyon karşılığında sosyal medyadan kendileriyle iletişim kuran kişilere sattıkları, bu yolla piyasaya yaklaşık 5 milyon lira değerinde sahte döviz ve Türk lirası sürüldüğü tespit edildi.

Suç örgütü üyelerinin bazılarının terör örgütü PKK üyesi olmak ve propaganda yapmak suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, diğer zanlıları yakalamaya yönelik çalışmaların ise sürdüğü kaydedildi.

20 ilde eş zamanlı düzenlenen kalpazanlık operasyonunda 96 kişi gözaltına alındı

20 ilde eş zamanlı düzenlenen kalpazanlık operasyonunda 96 kişi gözaltına alındı

20 ilde eş zamanlı düzenlenen kalpazanlık operasyonunda 96 kişi gözaltına alındı

20 ilde eş zamanlı düzenlenen kalpazanlık operasyonunda 96 kişi gözaltına alındı

20 ilde eş zamanlı düzenlenen kalpazanlık operasyonunda 96 kişi gözaltına alındı
AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri
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